Wataru exposa “Art de paper Kami” al Museu de la Vida Rural

El dia 13 de maig, a partir de les sis de la tarda, s’inaugurarà al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí l’exposició Art de paper Kami de l’artista japonès Wataru Koike. Presentaran l’acte Yoshiyuki Matsuoka, col·laborador i veu catalana de l’artista; Ramon Rosich, director del Museu; i Wataru Koike. Durant l’acte, l’artista japonès modelarà en fang l’escultura Chiezo.

De la paraula japonesa que significa paper, kam, parteix Wataru per presentar aquesta nova exposició al Museu. Es tracta d’una sèrie de pintura sobre paper que l’artista va realitzar fa aproximadament un any amb la col·laboració del Museu Molí Paperer de Capellades. Obres en gran format pintades en mullat, quan el procés de creació i assecatge del paper encara no havia conclòs. L’exposició es podrà veure al Museu fins al dia 19 de juny.

L’escultura Chiezo que Wataru modelarà en fang durant la inauguració de l’exposició, és una personificació de la saviesa i és un motiu que l’artista japonès vol fer icònic del Museu. De fet, l’escultura ja compta amb un antecedent en pintura que Wataru va realitzar fa dos anys al mateix museu.

Amb aquesta mostra, Wataru Koike reforça el lligam que l’uneix al Museu, on exposarà per sisena vegada. Una de les seves exposicions d’escultures, Ten Nezasu, encara es pot visitar a l’hort del Museu. Abans d’aquestes dues mostres, va portar l’exposició de pintura Vida; i també Arigato, en col·laboració amb el mestre xocolater Enric Rovira, l’any 2012, que es plasmava en una sèrie de rajoles de xocolata de grans dimensions pintades a l’obrador del pastisser català. L’any 2010 havia exposat una mostra anomenada també Vida (Inochi), una reflexió sobre el pas del temps que combinava pintures i escultures amb poemes de Carles Duarte.

L’artista japonès va abandonar fa anys el seu lloc de director de màrqueting en una empresa de productes alimentaris de consum massiu per dedicar la seva vida a l’art. Especialment per transmetre, a través de les seves obres, la importància de tres conceptes: Ai (amor), Yume (somni) i Wa (harmonia). Desenvolupa la seva feina i els seus projectes entre el Japó i Catalunya.





