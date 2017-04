Walid Raad i Nancy Holt exposen a Parra&Romero Eivissa

annaïs miró

El dia 2 de juny, la Galeria Parra&Romero, a la carretera de Sant Miquel, km. 2300, d’Eivissa, inaugurarà la cinquena temporada de la seva seu a Eivissa amb dues exposicions individuals dels artistes Walid Raad i Nancy Holt. Walid Raad (Líban, 1967), va formar-se en arts visuals a la Universitat de Rochester i a la de Boston. Establert a Nova York amb estades a Beirut exerceix la docència a Manhattan. Amb una obra centrada en la història contemporània del món àrab, en especial el Líban i els seus períodes de conflicte bèl·lic entre 1975 i 1991, els seus projectes abasten instal·lacions, performances, vídeo, fotografia i assaig literari. Amb projectes de llarga durada com The Atlas Group, dut a terme entre 1999 i 2004, i History of Modern and Contemporary Arab Art, aborda sovint la representació dels fets traumàtics de la història col·lectiva. Entre els seus llibres d’assaig, destaquen The Truth Will Be Known When The Last Witness Is Dead, My Neck Is Thinner Than A Hair i Let’s Be Honest, The Weather Helped. Per la seva banda, Nancy Holt, una de les artistes més identificades amb el land-art als Estats Units, va treballar lluny de les galeries fent instal·lacions específiques per llocs en diversos espais del món; la més reconeguda és Sun Tunnels al desert d’Utah. Les seves escultures xifren la profunda relació entre la terra i el cosmos, en la línia de James Turrell y Charles Ross, i com abans les grans construccions d’arqueoastronomia. “Vull portar la vastitud de l’espai del desert de retorn a l’escala humana”, va escriure Holt sobre Sun Tunnels, la seva obra maestra. Per construir-la es va traslladar temporalment a un tros de terra a Utah que va comprar l’any 1974. Des d’un bon començament, va documentar el procés, per al qual es van requerir: “2 enginyers, 1 astrofísic, 1 astrònom, 1 investigador, 1 assistent, 1 agrimensor, 3 operadors de maquinària pesada, 1 fuster, 3 excavadores, 10 treballadors de la companyia de pipes, 2 perforadors, 4 conductors de camions, 1 operador de grua, 2 homes de càmera, 2 homes de so, 1 pilot d’helicòpter i 4 treballadors d’un laboratori de fotografia. L’obra consta de quatre grans contenidors cilíndrics que formen una X, com les seccions d’una pipa. Resulta molt oportú que Holt comencés la seva carrera artística escrivint poesia concreta: Sun Tunnels és la concreció estel·lar d’aquest afany.

