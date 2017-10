Viu la llegenda de Zelda al XXIII Saló del Manga

Un dels esdeveniments més assenyalats de l’any pel que fa a cultura japonesa es refereix, el Saló del Manga de Barcelona, torna al recinte de Fira Barcelona Montjuïc de l’1 al 5 de novembre, i com no podia ser d’una altra manera, Nintendo hi tindrà una participació especial amb nombroses activitats, tornejos, concerts, i per descomptat, els catàlegs de Nintendo Switch i Nintendo 3DS a disposició de tots els assistents.

La saga The Legend of Zelda serà la protagonista indiscutible de l’estand de més de 1.500 metres quadrats de Nintendo al XXIII Saló del Manga de Barcelona, i els assistents a l’esdeveniment podran comprovar de primera mà, i per molts motius diferents, per què la llibertat i profunditat de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorprenen tant com es diu, amb dinàmiques com una partida contínua al llarg dels cinc dies de la fira en la qual els fans faran torns per seguir el seu propi camí al joc, o zones amb partides tematitzades al voltant de les quatre grans àrees que alberguen les bèsties divines.

A més d’un espectacular photocall i nombrosos cosplayers interpretant els personatges de la saga, també comptarem amb la presència de Nerea Alfonso, l’actriu de doblatge que encarna la princesa Zelda a la versió espanyola de Breath of the Wild, juntament amb Laura Monedero, que posa veu a la princesa Mipha, i Marcel Navarro, la veu de Revali, l’elegit Orni. Els tres actors de doblatge participaran en una taula rodona amb fans i periodistes, i faran una sessió de signatures i fotos amb els fans.

També hi haurà lloc per altres formes d’art relacionades amb la saga The Legend of Zelda, com les peces diàries que interpretarà a l’escenari de Nintendo l’orquestra que donarà el concert The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses en el seu pas per Barcelona el 25 de novembre, a més d’un avanç del concert complet que tindrà lloc el dia 1 a l’escenari principal del Saló del Manga, en directe.

Al costat de la música, l’art i la il·lustració també es veuran representats per The Legend of Zelda, amb sessions de lectura del manga publicat per Norma Editorial, així com l’exposició del nou llibre Arte y Artefactos, que continua la línia d’Hyrule Història. Els alumnes de Escola Joso disposaran d’un ampli mural on es penjaran les seves il·lustracions amb les seves visions particulars d’en Link.

Però no només hi haurà The Legend of Zelda al XXIII Saló del Manga de Barcelona. Els assistents podran gaudir de molts títols del catàleg de Nintendo Switch, com Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Fire Emblem Warriors, EA Sports Fifa 18, NBA 2K18 i Dragon Ball Xenoverse 2, així com Doom i The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, dies abans del seu llançament. Nintendo 3DS també tindrà una forta presència a l’estand de Nintendo amb títols com Metroid: Samus Returns, Monster Hunter Generations, Fire Emblem Warriors, Xenoblade Chronicles 3D o Ever Oasis.

Els que provin diverses de les experiències de Nintendo Switch i Nintendo 3DS a l’estand de Nintendo en el XXIII Saló del Manga de Barcelona, podran aconseguir segells per omplir una cartilla, i amb quatre d’aquests segells (almenys dues de Nintendo Switch i dues de Nintendo 3DS) podran entrar en els sortejos de dues Nintendo Switch i dues New Nintendo 2DS XL cada dia. Qui vulgui tenir encara més possibilitats de guanyar una Nintendo Switch, podrà publicar una foto o vídeo a Twitter o Instagram on es vegi al participant a l’estand de Nintendo, usant el hashtag #NintendoEnElManga.

I, per descomptat, no faltaran a la cita els tornejos de Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 i Pokémon Sol i Pokémon Luna, en què els participants podran competir per la glòria, i per premis com una Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System i jocs com Arms o Metroid: Samus Returns.

El XXIII Saló del Manga de Barcelona se celebrarà de l’1 al 5 de novembre, ocupant els pavellons 1, 2, 2.1, 3.1, 4 i 5 i Plaça Univers de Fira Barcelona Montjuïc.

