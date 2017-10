Vitrum es consolida com a cita lúdica i familiar a l’entorn del vidre

La quarta edició de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, ha refermat el caire familiar i lúdic d’aquest esdeveniment, que s’ha celebrat en aquest municipi de la Conca de Barberà. El programa d’actes de Vitrum va incloure un any més la demostració de vidriers de dins i de fora de Catalunya (Igor Obeso, de Guipúscoa; Diego Rodríguez, de Segòvia; Ferran Collado, de Barcelona; Antonio Fernández, de Torredembarra, i Paco Ramos, de Vimbodí i Poblet) el mercat d’artesania, la ja tradicional escultura gegant de gel a càrrec de l’escultor Ivan López, els jocs i tallers infantils, el concurs de beure amb porró i enguany, com a novetat, la presentació del gegantó vidrier, de nom Vitrum, i el nomenament de l’alpinista Òscar Cadiach com a vidrier d’honor d’aquesta edició.

L’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, ha destacat, un any més, la col·laboració de vimbodinencs i vimbodinenques, entitats, comerços, empreses i administracions, un suport que ha estat clau en el desenvolupament de la festa, única a Catalunya. L’Ajuntament del municipi, organitzador del Vitrum, ja pensa en la propera edició, la cinquena, una xifra rodona per a una festa que ja s’ha fet gran i que preveu continuar creixent encara més.

