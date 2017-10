Visites dinamitzades per celebrar l’aniversari del Museu Nacional de Ceràmica

El Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí, carrer Poeta Querol 2 de València, celebra el 2017 el 140 aniversari del naixement del seu fundador, Manuel González Martí (1877-1972), i el 70 aniversari de la creació del Museu el 1947.

L’esperit de González Martí vaga encara per les sales del Museu i, per aquesta ocasió, ha decidit mostrar-nos la col·lecció de ceràmica i altres peces que va ser atresorant al llarg de la seva vida fins que les va donar a l’Estat en 1947, creant-se el Museu Nacional de Ceràmica. Ens explicarà com es va instal·lar la seva col·lecció al palau de Dos Aigües en 1954 i com ha anat canviant el Museu des de llavors fins avui.

Visites dirigides a nens a partir de 4 anys acompanyats d’adults.

Dates: 26 de novembre, 1, 2, 3, 15, 16, 17 i 22 de desembre de 2017.

Horaris: Divendres a les 18:30 h. Dissabtes a les 18 h. Diumenges a les 11 h.

Durada aproximada: 1 hora.

Activitat gratuïta prèvia reserva telefònica.

Etiquetes: Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí