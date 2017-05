“Visita Guiada” o el plaer de ser turista a Auschwitz-Birkenau

Cànem Galeria (Antonio Maura, 6) de Castelló de la Plana inaugura l’exposició Visita Guiada, de l’artista Vicente Tirado del Olmo, que es pot veure fins al 24 de juny. Es tracta d’una exposició fotogràfica, inclosa fins el programa Imaginaria, que recull diverses accions crítiques amb les visites guiades a diversos escenaris de conflictes del s. XX.

Al juliol de 1932, comissionat per la Societat de Nacions, Albert Einstein escriu a Sigmund Freud per plantejar-li una pregunta crucial en un moment en què l’ascens imparable de la ideologia nazi a Alemanya feia imaginable la repetició dels horrors de la Primera Guerra Mundial: És possible controlar l’evolució mental de l’home com per posar-lo fora de perill de la seva psicosi d’odi i destructivitat? En la seva resposta Freud escriu sobre la gana d’odi i destrucció que l’home alberga en la seva naturalesa, de l’instint d’agressió i autodestrucció que expliquen les innombrables crueltats que l’ésser humà ha comès al llarg de la història.

Gairebé un segle més tard, després del període de pau més perllongat que han conegut els ciutadans occidentals, cal rastrejar aquesta pulsió per la mort i l’atracció de la guerra inherent a la nostra naturalesa en un altre lloc: Durant l’any 2016 més de dos milions de persones van visitar l’antic camp d’extermini nazi d’Auschwitz-Birkenau. Centenars de milers de turistes visiten cada any els escenaris de les grans guerres del segle XX. Els camps de batalla, els seus memorials i cementiris, s’han convertit en un gran parc temàtic global. S’ha originat un nou tipus de turisme de masses: el “turisme negre”, que es defineix com el viatjar a llocs connectats d’alguna manera amb la mort o la desolació.

La gana d’odi i destrucció, l’experiència de la guerra sobre la qual dissertaven Einstein i Freud s’ha tornat en un plaer escòpic per l’acomodat ciutadà occidental, que mira la barbàrie de les guerres del tercer món a la pantalla de televisió o es treu el cap als vestigis de l’horror transitant els escenaris de les grans guerres. En el projecte Visita Guiada s’indaga sobre les arrels d’aquest fenomen en la nostra naturalesa més íntima i se’ns planteja una reflexió sobre l’individu contemporani, que només sembla trobar respostes a les seves inquietuds a través del consum en massa. També sobre un sistema que no perd ocasió d’instrumentalitzar els nostres desitjos i pulsions, que fomenta la mercantilització de la mort i el dolor i ens converteix en consumidors d’un mercat de la barbàrie.

El projecte expositiu, encara en el seu desenvolupament, presenta en forma de políptics 7 escenaris de les principals conteses del segle XX: Oradour sur Glane, Omaha Beach, Ypres, Vimy Ridge, Breendonk, Belchite i Sachsenhausen. Els políptics estan compostos per 9 fotografies ordenades per un patró fix. Pràcticament totes les composicions presenten buits en una posició o una altra del políptic.

