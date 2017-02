“Visita guiada” d’Elena Alonso a Matadero Madrid

Matadero Madrid inaugura el 10 de febrer a les 19 hores, Visita guiada, una intervenció site specific que ha realitzat Elena Alonso (Madrid, 1981) per al programa Abierto x Obras, que té lloc a l’antiga cambra frigorífica del que va ser l’escorxador de Legazpi. La proposta de l’artista parteix de la idea de trobar-nos en una càmera aïllada, on no hi ha a penes comunicació entre l’interior i l’exterior, i del concepte de conservació, que ha estat lligat a aquest espai al llarg de la seva història. La proposta es podrà visita fins al 30 de juliol del 2017.

La intervenció proposa un recorregut per la nau utilitzant com a guia un passamans. Una línia traçada en el pla com un dibuix, que en aquesta ocasió pren forma escultòrica. La seva elaboració amb diferents materials, com fusta, ciment, suro, escaiola pintada o coure, posa de manifest l’interès de l’artista per l’artesania i el disseny, i ofereixen al visitant el delit a la vista i al tacte dels materials treballats.

Elena Alonso desenvolupa el seu treball principalment mitjançant el dibuix, relacionant-lo amb altres disciplines com l’arquitectura, l’artesania o el disseny, i prestant especial atenció a les problemàtiques vinculades a l’afectivitat amb l’entorn. Ha exposat de manera individual al Museu ABC (L’espai al voltant, 2016); Espai Valverde (Canto Blando, 2016; Composició de lloc, 2014; La tapadora, 2012); a la Sala d’Art Jove de la Comunitat de Madrid (2011); i en la Cable Factory de Hèlsinki (Parets de pell, 2007).

