Visita comentada a l’exposició “La nit sexual” a la Fundació Suñol

La Fundació Suñol organitza una visita comentada a l’exposició oriol vilapuig – La nit sexual, a càrrec de María Virginia Jaua i Valentín Roma, autors dels textos principals de l’edició que completa el projecte expositiu, i amb la presècnia de l’artista. Sota aquest títol pres del llibre homònim de Pascal Quignard, la mostra recull els darrers treballs de l’artista, molts d’ells inèdits fins el moment. S’articula en set àmbits i un preàmbul tot seguint dos eixos: per una banda el que es pot definir com a formes de resistència i supervivència que incideixen sobre certs sentiments de pèrdua i por, i de l’altra, els treballs al voltant de l’erotisme entès com una forma de desbordament entre una voluptuositat extrema, el pudor i l’espant, tot insistint també en el seu aspecte sagrat i ontològic. Les trenta obres, la majoria d’elles políptics, que conformen l’exposició abracen més de sis anys dels treballs recents de Vilapuig, els que van de 2010 a 2016. La majoria són mostrades al públic per primera vegada. Aquest conjunt d’obres incideixen en metodologies que apareixen sovint en els darrers treballs d’aquest autor, com són la utilització de la forma d’assaig com a actitud d’estudi en constant construcció i la incidència en la tradició i l’art com un espai simbòlic d’ús que conforma el nostre inconscient col·lectiu. Uns treballs que generen presències a través del llenguatge del dibuix, com a experiència vinculada al cos, però també com a possibilitat per a construir imaginaris. Serà dimarts 13 de juny de 2017 a les 18.30h. a la Fundació Suñol, Passeig de Gràcia 98, de Barcelona.