Els dies 11, 12 i 25 de novembre se celebra Vilaritg Art. Aquest any es va programar un projecte per aconseguir que el poble fos un cor de cultura, art i creativitat. A l’estiu ja es van fer varies convocatòries: Exposició de 21 artistes plàstics, concert, taula rodona, poesia.

Van participar artistes com Carles Duarte i Montserrat, Enric Casasses, Eudald De Juana, Màrius Brossa, Claudi Valenti, Carola Rapela, Patricia Correas, Manuel Solá, Sani Nalúa……

Activitats previstes:

Dia 11. Concert de Festa Major a l’església de Vilaritg: Dunia Hedreville-Lazaro Gonzalez Etno fusió. 20h.

Dia 25. Trobada a 10h a.m. d’artistes i participants de públic que ho vulguin: Es prepararà un decorat amb pintures, poesies, imatges –creativitat oberta- on, a la tarda, es farà la lectura de poemes, els concerts i demés activitats. L’artista, com a missatger te la obligació de donar la ma a tothom per que desenvolupi la seva pròpia creativitat. Artistes que han confirmat presència: Wataru, Carles Duarte i Montserrat, Dunia Hedreville, Tony Fibla, Kristael, Teresa Noguera, Màrius Brossa, Dolors Puigdemont, Raimonda Coll, Dolors Bosch, Lluis Muntades, Enric Casasses, Claudi Valentí i d’altres que faran els possibles per participar.

Etiquetes: Vilaritg Art 2017