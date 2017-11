Víctor López-Rúa al Centre d’Art d’Alcobendas

El Centre d’Art d’Alcobendas presenta del 29 de novembre del 2017 al 5de gener del 2018 la mostra El Bessó Mental de Víctor López-Rúa.

“El Bessó Mental tracta sobre una nova manera de percebre laimagen pictòrica, en concret la imatge representacional. Aquesta forma constituyeun original llenguatge que és la pintura estereoscòpica. Per iniciar aquest viatge deexploración ens deixarem imbuir per un context de confrontació i diálogoentre l’art i la tecnològic mitjançant una instal·lació que uneix de nuevopintura i tècnica a través de la ciència estereoscòpica. El Tridimensionalismo -així he batejat aquest llenguatge plàstic- pretén que la pintura, entesa comomedio específic, acompanyi la tecnologia 3D en el seu viatge cap a l’altre costat delespejo, ignorant si aquell destí significarà la seva pròpia dissolució com a art.”, explica López-Rúa.

Etiquetes: Centre d'Art d'Alcobendas · Centre d'Art d'Alcobendas (CAA) · Victor Lopez-Rua