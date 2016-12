Víctor Lope Art Contemporani incorpora tres nous artistes

Víctor Lope Art Contemporani de Barcelona ha iniciat la col·laboració amb tres ous artistes, reafirmant la seva aposta per creadors de reconegut prestigio en el mercat de l’art contemporani.

Miss Van (Tolosa, 1973). Miss Van iniciar la seva carrera artística el 1993, amb tan sols 20 anys, fent murals als carrers, sent una de les dones artistes pioneres en el món del street art. Originària de Tolosa, França, ha desenvolupat gran part de la seva vida artística a Barcelona, ​​ciutat en la qual resideix en l’actualitat. L’artista ha recorregut el món pintant a les seves dones recognoscibles a l’instant, tant en els carrers com en llenç o en paper. Ha realitzat durant aquestes dues dècades nombroses exposicions en l’àmbit internacional a Europa, Estats Units i Àsia. Cal destacar les seves exposicions a Los Angeles, tant en galeries com la seva intervenció en el MOCA (Museum of Contemporary Art), Miami, Espanya (exposició individual al Centre d’Art Contemporani de Màlaga (CAC), i nombroses exposicions col·lectives a Nova York, Londres i diverses capitals europees. L’obra de l’artista ha evolucionat de manera ostensible en els últims anys, fruit d’una investigació exhaustiva realitzada en el seu estudi, dotant els seus treballs d’un major romanticisme fosc i delicat. Els seus icònics personatges femenins reapareixen d’una forma sensual i dura al mateix temps, barrejant figura humana i animal mitjançant màscares o personatges híbrids.

Jose Luis Puche (Màlaga, 1976). Des dels temps mítics de la llacuna fatal de Narcís fins al present tàctil deles nostres selfies a Instagram, el mirall sempre ha estat un «fenomen-llindar» (com l’anomena Umberto Eco) que marca els límits entre el subjectiu i el fet objectiu. Trencar el mirall, fragmentar la imatge que en ell es genera a través del reflex, com fa José Luis Puche (Màlaga, 1976), implica situar l’espectador en un espai altre. Descompondre la perspectiva (ens ho van ensenyar les avantguardes cubista i futurista) comporta evocar visions diferents i narracions alternatives simultànies. Diluint l’objectiu en el subjectiu, els dibuixos de Puche fan present l’absent. El traç precís de l’artista, que conviu amb el gest d’un toc gairebé percusionat (herència del seu passat de músic), plasma una sensualitat del drama mòrbida i inquietant. Alhora, desestructura la nostra percepció, obligant-nos a dinamitzar – a despertar – la vista i l’intel·lecte.

Jorge Mayet (l’Havana, 1962). Jorge Mayet és un artista nascut a Cuba el 1962, que ha escollit Mallorca com a lloc de treball i en el qual ha establert la seva llar. Els seus inicis es van donar en un primer moment en el camp de la pintura, però ha anat evolucionant i ara és un artista internacionalment conegut per les seves escultures i instal·lacions. En aquests últims anys el seu nom cada vegada adquireix més rellevància participant en nombroses fires internacionals com Miami Art Basel i les seves obres figuren cada vegada amb més freqüència en nombroses col·leccions d’art com la Saatchi. Així mateix ha estat guardonat amb diversos premis tant al seu país natal, Cuba com en altres llocs, i va realitzar també una exposició que va tenir una gran repercussió a Espanya per al museu Es Baluard de Mallorca.

A la imatge, detall de While i Was Waiting For You II, 2015, de Mis Van.

