Vicky Uslé a la galeria Tat Art Barcelona

La galeria Tat Art Barcelona presenta amb motiu de Barcelona Gallery Weekend una exposició individual de l’artista Vicky Uslé (Santander, 1981). La mostra, que gira al voltant dels conceptes pell, temps i substància, serà la primera exposició que la galeria dediqui a l’artista, que és la darrera incorporació a la llista d’artistes representats per Tat Art. L’exposició reunirà l’obra més recentment produïda per la Vicky, en constant travessa per les divergències i els codis de la pintura entesa com a llenguatge vívid, lloc d’experiència, desig i narració. Vicky Uslé investiga les possibilitats de l’abstracció i mitjançant la superposició de pinzellades, formes, colors i perspectives configura un teixit de relacions pràcticament infinit no només de la plàstica sinó també de la meditació poètica del color. Així, dita meditació podria connectar a l’espectador amb el món de les idees, la lingüística o la teranyina de la informació. L’exposició s’inaugura el 8 de setembre a les 19.30 h.

