Vicente Enguídanos se suma a la família Esart

El col·lectiu Esart. Espai per a l’art i el talent va celebrar a La Bohèmia (Ciscar, 14) de Castelló una trobada muldisciplinar i d’audiovisuals al qual va convidar al creador Vicente Enguídanos. Poemes dramatitzats, audiovisuals, recital de poesia a càrrec de rapsodes, música en viu, disseny de moda (Camelia Ghebaru) i màgia (Mag Keyn) van ser algunes de les disciplines que es van donar cita en aquesta trobada de membres de l’última formació cultural que se suma al panorama castellonenc. La presidenta María Ángeles Fernández i la vicepresidenta Judith Rodríguez van fer de mestres de cerimònia presentant cada actuació. L’acte va tenir com a colofó ​​l’audiovisual en el qual Vicente Enguídanos pinta en directe i explica el procés de les pintures poètic-musicals i les equivalències entre color i nota musical, en el marc de la matinal pictòrica organitzada per Esart. Durant l’acte els assistents també van poder contemplar les obres pictòriques que s’exposen aquests dies a La Bohèmia. Vicente Enguídanos se suma així al col·lectiu Esart com a membre de facto de l’associació, al qual tots van donar una calorosa benvinguda.

