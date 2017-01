Vicent Melià: Porta l’art al pati de les escoles

Vicent Melià ha fusionat la seva faceta com a psicòleg i pintor per posar en marxa un ambiciós programa sota el lema ‘Educar amb Art per a la Pau’, projecte que compta amb la col·laboració de la Sala d’Art Pictograma de Castelló. Com a primera acció Vicent Melià ha comptat amb la participació d’alumnes i professors del col·legi Ramiro Izquierdo de Castelló. Durant dues setmanes una obra de Melià romandrà exposada al pati del centre escolar perquè els alumnes de tots els nivells des d’Infantil a l’ESO puguin contemplar-la sense condicionar-se prèviament. A continuació, se’ls passarà a l’alumnat un qüestionari d’emocions amb emoticones molt senzill perquè assenyalin quins identifiquen millor l’emoció que va generar l’obra en ells. Aquesta eina serà després emprada pel professorat per treballar les emocions.

L’obra que Vicent Melià ha escollit és ‘Mediterrani, sepultura de cultures’, que s’emmarca en la seva sèrie Viatge de Picasso a Síria. La peça de gran format al·ludeix a la mort de Aylan Kurdi, el nen sirià ofegat a la Mediterrània, amb múltiples referències simbòliques. “Aquesta experiència és molt interessant. Instintivament, tots tenim una visió sobre la Guerra i sobre la Pau. El que volem esbrinar és com interpreten els nens les imatges de forma espontània sense una directriu prèvia”, explica Melià. Encara que l’obra porta poc temps exposada les primeres impressions estan resultant molt positives. “Les opinions que he recollit dels alumnes són increïbles”, assenyala l’ideòleg d’aquest projecte que s’ha proposat treure l’art de l’interior de les sales fins al pati de les escoles

Etiquetes: Pictograma