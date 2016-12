VICCC2016, guanyador del premi EartVic de la millor peça de disseny

VICCC2016 va ser el guanyador del premi EartVic 2016 en la categoria de millor peça de disseny per a l’elecció i execució de tots els esdeveniments que s’han programat durant aquest any.

El guardó, que es va entregar a la mateixa seu de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, el va recollir el regidor Josep-Ramon Soldevila, qui va agrair profundament aquest premi als organitzadors, mostrant-se orgullós de la tasca realitzada durant tot aquest any 2016. Per altra banda, Marc Comas, coordinador de VICCC2016, també va mostrar-se satisfet i agraït fent extensiu aquest reconeixement a les més de 200 persones que han intervingut en la programació.

La resta de finalistes en aquesta categoria dels Premis EartVic2016 van ser la peça “Llibreta” d’Albert Colomer i Judit Molera per la seva reeixida combinació d’artesania, disseny, art i arquitectura i els espais expositius de Sama Genis.

Pel que fa a la categoria de millor peça artística, els guanyadors foren el col·lectiu Ex Abrupto per a la seva proposta contemporània i diferent de nous formats expositius. La resta de finalistes van ser per l’exposició Permeabilitats de Joan Furriols, Pep Montoya i Jordi Lafon que fins al 31 de gener, encara es pot visitar al Museu de l’Art de la Pell i l’exposició de Toni Ferron i Albert Cano al Restaurant “El Gravat” per haver convertit l’espai en una peça artística amb la relació de dos llenguatges molt diferents.

