“Viccc 2016-Panoràmica”, al Museu de l’Art de la Pell

Viccc – Panoràmica és una exposició que mostra tota la producció cultural i artística que ha generat la capitalitat cultural de Vic.

L’exposició, que s’inaugurarà el dia 10 de febrer, ocuparà les tres plantes del Museu de l’Art de la Pell, la façana i els espais exteriors del recinte.

Més d’un centenar d’intervencions i micro escenografies ompliran el museu per mostrar tota la producció de la capitalitat de la cultura catalana de Vic. D’aquesta manera les peces, objectes i obres exposades establiran diferents diàlegs, relacions i interaccions amb la col·lecció permanent del Museu de l’Art de la Pell.

A banda de mostrar bona part dels projectes que s’han desenvolupat al llarg de l’any 2016, l’exposició exposa elements, objectes, peces, imatges i materials que fins avui el públic no havia tingut ocasió de veure.

L’exposició també presentarà per primera vegada la tipografia Vic acabada i sencera, i els visitants ja podran escriure amb aquesta tipografia dissenyada i creada per diferents autors i artistes que han intervingut a la programació d’aquest any passat.

Una altra de les novetats de l’exposició serà que, per primera vegada, es mostraran les més de mil imatges recollides al projecte d’Arxiu de la memòria fotogràfica.