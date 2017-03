Veure i entendre: el World Press Photo 2017 arriba al CCCB el 29 d’abril

natàlia lloreta

La Fundació Photographic Social Vision presenta World Press Photo 17, l’exposició més important de l’àmbit del fotoperiodisme a nivell mundial i una de les que concentra més públic a la ciutat de Barcelona: l’any passat va arribar a la xifra de 56.434 visitants en quatre setmanes. La mostra es pot veure del 29 d’abril al 5 de juny al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), convertint així la ciutat en una de les primeres del món a exhibir aquests continguts, i en la primera d’Espanya juntament amb Sevilla.

La crisi migratòria segueix sent present en aquesta edició del World Press Photo 17, al costat dels conflictes polítics, la mobilitat humana i la influència de la tecnologia en la connectivitat o en el transit d’informació, així com l’impacte de l’ésser humà en el medi ambient. Sílvia Omedes, directora de Photographic Social Vision –fundació que organitza el World Press Photo a Barcelona–, destaca que “la nostra missió és clara i queda reflectida en el lema “Veure i entendre”. A través de projectes com World Press Photo Barcelona, la fotografia es converteix en l’eina de sensibilització social; per això fem especial èmfasi en ampliar l’exposició amb activitats paral·leles i realitzar visites guiades, per facilitar la comprensió de les imatges en tota la seva profunditat i de les històries que hi ha darrere seu”.

Entre els guanyadors, hi ha tres fotògrafs espanyols. Francis Pérez va guanyar el primer premi a la categoria Natura amb la fotografia Caretta caretta atrapada (Caretta Caretta Trapped) que mostra una tortuga marina a la costa de Tenerife enredada en una xarxa de pesca. Els aparells de pesca abandonats són responsables de moltes de les morts de tortugues marines. A la mateixa categoria Natura, el fotògraf Jaime Rojo va aconseguir el tercer premi amb Monarques a la neu (Monarchs In The Snow), una imatge que ensenya desenes de papallones que romanen sense vida a Michoacán, Mèxic, després de ser colpejades per una insual tempesta de neu. Per la seva part, Santi Palacios, va guanyar el segon premi a la categoria Temes d’actualitat amb la fotografia Abandonats (Left alone), la imatge d’una nena nigeriana d’11 anys que plora amb el seu germà̀ de 10 anys la mort de la seva mare, damunt de la bot de rescat d’una ONG, el juliol del 2016.

Han participat en aquesta edició del World Press Photo, 80.408 imatges realitzades per 5.034 fotògrafs de 125 països diferents. La selecció final està composada per 143 fotografies.

A la imatge, La vida salvatge dels pandes de la fotògrafa nord-americana Ami Vitale, per a National Geographic Magazine; Segon premi de Reportatges gràfics, categoria Naturalesa. “En un gran recinte forestal de la Reserva de Wolong, Ma Li i Liu Xiaoqiang escolten per ràdio els senyals que provenen del localitzador d’un os panda, que estan ensenyant a viure llibertat. Amb aquest seguiment poden comprovar com se’n surt el cadell en un terreny muntanyós més difícil”.

Etiquetes: Ami Vitale · CCCB Barcelona · Francis Pérez · Fundació Photographic Social Vision · Jaime Rojo · Santi Palacios · Silvia Omedes · World Press Photo