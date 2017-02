“Vestigis del Modernisme. Entre salons. Granados & Pellicer” al Museu Abelló

El Museu Municipal Joan Abelló de Mollet del Vallès presenta fins al 30 d’abril l’exposició Vestigis del Modernisme. Entre salons. Granados & Pellicer. Es tracta d’una exposició de producció pròpia que té una importància i un valor singulars per al Museu Abelló i la seva col·lecció. El seu objectiu és recuperar, valorar i donar a conèixer el fons modernista del Museu Abelló, i al mateix temps, explicar una història -la del pintor Carles Pellicer- que ens ajuda a entendre millor l’origen del museu.

L’exposició Vestigis del Modernisme. Entre salons. Granados & Pellicer aprofita la celebració de l’Any Granados per donar a conèixer l’amistat que unia el compositor Enric Granados i el pintor Carles Pellicer i Rouvière (Barcelona, 1865-1959). Pellicer és, encara avui, desconegut pel gran públic. Curiós personatge de la burgesia barcelonina, es va convertir en mestre i mentor del pintor molletà Joan Abelló, el qual, en heretar bona part de les peces de Can Pellicer, es va iniciar en l’apassionant món del col·leccionisme, embrió del Museu i la Casa del Pintor. A través del fons Pellicer que trobem a la Col·lecció Abelló, l’exposició Entre salons mostra nombroses obres que expliquen la relació entre Granados i Pellicer. Altrament, fruit del profund treball d’investigació que hem fet entorn de l’exposició, s’han trobat moltes obres de Carles Pellicer que pertanyen a particulars i a institucions museístiques com el Museu Nacional d’Art de Catalunya. En total, hi ha implicats prop d’una vintena de propietaris, entre particulars i institucions, amb un total de més de quaranta obres.

Entre salons completa la trilogia d’exposicions que es va iniciar l’any 2011 amb l’objectiu de difondre diferents aspectes del fons modernista de la Fundació Municipal Joan Abelló: Obrim el teló (2011) i Interioritats quotidianes (2013).

Etiquetes: Granados & Pellicer · Museu Joan Abelló · Vestigis del Modernisme