“Verge com si fos” d’Estela Ortiz a la Casa Soler i Palet

La Casa Soler i Palet de Terrassa presenta del 2 de febrer al 18 de març del 2017 Verge com si fos d’Estela Ortiz, comissariada per Pedro Torres.

Verge com si fos sorgeix de la necessitat d’explorar la influència que la figura de la Verge Maria i l’herència cristina tenen en la manera d’entendre la feminitat i la sexualitat de la dona contemporània. En aquest sentit, una simple cerca sobre el concepte de virginitat a internet ens ofereix prou informació per concloure si el referent religiós encara és vigent o no. En l’exposició es podran veure una sèrie de peces i de documentació sobre l’obsessió latent de la “puresa” de la dona i la idealització de la virginitat en un segle XXXI, on la culpa i la vergonya segueixen sent presents com a tret identitari en la nostra cultura.

L’exposició s’inaugura el 2 de febrer a les 18 h. a la sala del carrer Font Vella, 28 de Terrassa.