Vergara homenatja Picasso i Juan Gris al Centre Villa Eugènia

A partir del dia 2 de novembre i fins el 3 de desembre de 2017, el Centre d’Art Villa Eugènia de València, i de la mà del pintor i restaurador José Vicente Vergara, ret homenatge als pintors Pablo Picasso i Juan Gris´a l’exposició Una mirada atrás. La mostra també és una reivindicació de l’antibel·licisme i de la lluita per la llibertat en l’art. José Vicente Vergara reuneix una trentena de llenços on es reinterpreten quadres icònics del pintor malagueny Picasso com ara ‘Les senyoretes d’Avinyó’, ‘Músics amb màscares’, ‘Dora Maar au Chat’, ‘Les femmes d’Alger’ o el propi ‘Guernica’. Vergara juga en aquests homenatges pictòrics amb la perspectiva múltiple i la descomposició de les formes naturals, presentant-les mitjançant figures geomètriques -essència del cubisme-, i les alterna amb la seva particular manera de representar la realitat a través d’evocacions de l’inconscient i el món dels somnis, inspirades tant en el surrealisme com en la cultura aborígen australiana –dreamtime-. Amb un estil molt personal i una tècnica que ell anomena experimental, l’obra de Vergara manté una vigència allunyada de les tendències pictòriques estacionals, conseqüència d’una fidelitat extrema a la seva personalíssima visió de la perspectiva i les composicions sorgides d’una densitat de pinzellades que construeixen la imatge final del llenç quasi en relleu. Un procés de treball en què l’artista trasllada les seves recreacions oníriques al llenç en un procés d’autopsicoanàlisi que parla del món que l’envolta i d’ell mateix.

Etiquetes: Centre d'Art Villa Eugènia · Juan Gris · llibertat · Picasso · Vergara