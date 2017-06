“Ver de Acción”, Premi Internacional de fotografia Mondo Galeria

Mondo Galeria presenta el projecte guanyador del 1er Premi Internacional de Fotografia Mondo Galeria, dins el Festival OFF de PhotoEspaña 17. Es tracta de Ver de Acción d’Antonio Guerra Casquero. El projecte va ser escollit pel Jurat composat per Matthieu Foss, Claudio Composti, Renato D’Agostin, Javier Silva Meinel, Carlos Torre Hutt, Anna Sever i Diego Alonso, a través d’un sistema simple de votació per punts.

Ver de Acción explora els límits entre allò natural i allò cultural, creant una experiència amb el paisatge i la interacció de l’espai. Per això, segons explica l’autor, “utilitzo la fotografia com a mitjà creador d’una il·lusió veritable i la capacitat il·lusòria del paisatge com a construcció social, recorrent a la intervenció i escenificació per tal de reinterpretar la relació entre home i natura”.

Ver de Acción pot visitar-se del 13 al 28 de juny a Mondo Galeria (carrer San Lucas, 9) de Madrid.

