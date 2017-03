“¡Vaya Circo!”, una exposició-taller sobre Alexander Calder orientada al públic infantil

El Centre Pompidou Màlaga, Doctor Carrillo Casaux, s/n, presenta ¡Vaya Circo!, exposició-taller per al públic intantil centrada en la figura d’Alexander Calder que es podrà visitar del 15 de març al 15 de setembre .

Ideada per a nens amb edats compreses entre 5 i 12 anys i les seves famílies, aquesta exposició-taller lúdica i creativa d’entrada gratuïta està pensada per acostar l’univers Calder de manera divertida. La nova exposició-taller, plena de color, convida als joves participants a abordar conceptes com equilibri i moviment a través de la manipulació d’objectes de colors, materials quotidians i moviments mecànics senzills com bufar, empènyer o girar. Els dispositius que s’empren permeten descobrir, interrogar i experimentar amb alguns aspectes de l’univers de Calder i conèixer així les claus necessàries per explorar les seves obres, conèixer millor l’autor i ser còmplice del seu art.

¡Vaya Circo! està organitzada en tres zones diferents. La primera d’elles, “Jugar amb l’equilibri de les formes”, proposa jocs corporals com els que realitzen acròbates i equilibristes. La segona, “Dibuixar a l’espai”, convida a passar de dos a tres dimensions, d’una línia a un volum, juga amb la llum per descobrir les formes. A la tercera zona, “A la pista tots”, els participants, amb ajuda d’un mediador, podran inventar-se una figura a partir de diversos materials i decidir quins moviments volen per inventar un número de circ.

La zona es completa amb fotografies de Calder en el seu estudi i amb la família, envoltat de les seves obres, i amb una selecció de les seves frases que permeten conèixer millor el treball d’aquest artista, la seva creativitat, humor i poesia.

Alexander Calder va néixer als Estats Units en 1898 i es va traslladar molt jove a París, com molts artistes de l’època. Durant els anys que va viure en aquesta ciutat, de 1926 a 1933, va desenvolupar un llenguatge molt personal i va crear noves formes artístiques. Posteriorment, va viure a cavall entre França i els Estats Units.

Els visitants del Centre Pompidou Màlaga poden veure la peça d’Alexander Calder Màscara al costat d’altres escultures i pintures d’alguns dels més importants artistes del segle XX i el segle XXI a la sala L’home sense rostre. També es poden veure obres de Calder en algunes ciutats espanyoles i de l’estranger, tant en museus com en espais públics: Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, ​​Défense a París, Parc des îles a Montréal, entre d’altres.

A la imatge, Isabelle Frantz-Marty, comissària; Gemma del Corral, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Màlaga; i José María Lluna, director del Centre Pompidou Màlaga durant la presentació de “¡Vaya Circo!”.

