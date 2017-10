Vanessa Pey exposa a la Galeria Antoni Pinyol

La Galeria Antoni Pinyol inaugura el 20 d’octubre a les 19 h. una mostra de l’artista Vanessa Pey. La mostra romandrà Roberta fins al 20 de novembre del 2017.

Vanessa Pey (Tarragona, 1973) després d’aconseguir un accèssit al 25è Premi Telax, exposa la seva obra a la galeria Antoni Pinyol. Vanessa Pey és una artista que experimenta amb la fotografia combinant procediments tant analògics com digitals amb els que aconsegueix una obra expressionista i profundament sensible i poètica, on subtils símbols s’entreveuen en un ambient difós alhora que màgic. L’artista ha exposat individualment arreu Catalunya des de 1998, i ha mostrat la seva obra en exposicions col·lectives en països com França, Holanda, Canadà, Portugal o Alemanya.

Etiquetes: Galeria Antoni Pinyol · Vanessa Pey