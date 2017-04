Valeria Maculan&Lisa Denyer a la Kir Royal Gallery

annaïs miró

De l’11 d’abril al 26 de maig de 2017, la Kir Royal Gallery, al carrer del General Pardiñas, 52, de Madrid, presenta l’exposició Sobre fragmentos y materia, de les artistes Valeria Maculan i Lisa Denyer. L’exposició explora un univers on l’eix clau se centra en la transitorietat, la impermanència i la capacitat de canvi. Els seus processos creatius es basen en l’alteració de situacions quotidianes on l’ús dels materials, la seva manipulació i les relacions que s’estableixen entre el mitjà i el suport, donen com a resultat un simbolisme obert. Valeria Maculan (Buenos Aires, 1968) treballa amb la metamorfosi de l’espai tenint com a referència signes i formes de l’art llatinoamericà, a partir de la utilització de materials dúctils i canviants. Així planteja els trànsits essencials que trobem a la natura produint un contrast entre allò ornamental, l’ésser i allò natural. Lisa Denyer (Manchester, 1984) se centra en la idea de l’escapisme, la transformació que sorgeix entre la vida quotidiana a la ciutat i el món natural. Tot això influït per l’estètica digital transferida a la pintura. Part dels canvis incidentals que es generen a l’entorn, les transformacions que donen com a resultat nous significats. Les obres que formen part d’aquesta exposició modelen un viatge a través de la matèria i el color, mostrant la capacitat versàtil que poseeixen els materials en llurs diferents formes. Aquest recorregut mostra des dels elements més naturals com la fusta, passant per la pintura, fins a l’elasticitat dels teixits. Així, es presenta una reflexió sobre el visible i l’ocult, els processos de canvi constant, l’abstracció de la natura, els canvis d’estat, el culte i el banal.

