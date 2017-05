Valentina Vannicola i Alessandro Toscano: millors fotògrafs italians a PHotoEspaña

La Fundació Ankaria i PHotoEspaña (PHE) han seleccionat els projectes dels fotògrafs italians Valentina Vannicola i Alessandro Toscano per participar en la pròxima edició de la Setmana Descobriments PHE, la trobada professional que tindrà lloc a l’escola internacional PIC.A del 29 de maig al 2 de juny de 2017, coincidint amb la inauguració oficial de PHotoEspaña, i el propòsit és facilitar el contacte amb el mercat a creadors amb un sòlid treball a l’esquena.

Els dos projectes van ser seleccionats fa una setmana a Roma després de diverses sessions de visionat a les que van concórrer un total de 75 projectes. Els encarregats de revisar i seleccionar les obres van ser els experts Claude bussac, directora de La Fàbrica; Anna Cestelli i Ramon Gonzalez Marazuela, tots dos comissaris independents, i José María Luna, patró de la Fundació Ankaria i director de l’Agència Pública per a la Gestió de la Casa Natal de Picasso i altres equipaments museístics i culturals de l’Ajuntament de Màlaga. La iniciativa va comptar en aquesta ocasió amb el suport i la col·laboració de l’Acadèmia d’Espanya a Roma.

Valentina Vannicola (Roma, 1982) compta amb el títol d’Estudis Cinematogràfics a la Universitat La Sapienza de Roma i és a més graduada de l’Escola Romana de Fotografia. El seu treball s’ha exposat en diverses ocasions, incloent el Festival de Sydney, l’Institut Italià de Cultura a Melbourne; Festival de Circulació (s) de París o l’Art Fair de Bolonya. A l’hora de fotografiar procedeix amb la dinàmica de la cinematografia. Els protagonistes dels seus quadres són actors no professionals que estan involucrats en els diferents territoris on l’artista realitza la seva recerca.

Per la seva banda, Alessandro Toscano (Capua, 1964) es va graduar en Ciències de la Comunicació a la Universitat de Roma amb especialització en Antropologia Visual i Etnografia. Ha estat fundador de l’agència fotogràfica OnOff imatge, l’activitat s’estén fins a 2013, havent treballant per a les principals revistes italianes i estrangeres. Actualment, plasma la seva atenció en el gènere documental, molt centrat en la visió del paisatge i la seva integració amb els aspectes socials i mediambientals.

Els dos autors seran becats per assistir a la Setmana Descobriments PHE i mantindran, durant tres jornades, fins a set cites individuals amb experts. A més, participaran en programa de seminaris i activitats relacionats amb el festival.

El visionat d’porfolios és un programa de caràcter formatiu promogut per la Fundació Ankaria en col·laboració amb PHotoEspaña i dissenyat per a aquells fotògrafs que estiguin desenvolupant un cos de treball i busquen conèixer diferents perspectives professionals per tal de millorar la seva presentació al mercat i donar visibilitat a la seva obra. El de Roma és el tercer visionat que organitzen la Fundació Ankaria i PHotoEspaña. En els últims dos anys, s’han dut a terme programes de característiques similars a Tànger i Porto.

La Fundació Ankaria sorgeix el 2009 com a iniciativa de l’empresari i col·leccionista d’art Javier Rosón, amb el propòsit d’esdevenir una plataforma de pensament i activitats dins dels camps rellevants en el moment actual: d’una banda, la reflexió al voltant de la política i la seva influència determinant en el conjunt d’àrees que conformen la societat, i de l’altra, la promoció de la cultura en general, i en particular de l’art contemporani, com a manifestació i mesura del grau de sensibilitat, civilització i desenvolupament de les societats.

