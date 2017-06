València Turisme i l’IVAM s’alien per promoure nous productes culturals

València Turisme i l’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, c/Guillem de Castro 118 inicien la seva col·laboració per promoure nous productes culturals. Les dues institucions han arribat a un acord per posar en marxa “L’Art del Turisme”, un projecte pioner que uneix cultura i turisme al territori valencià.

L’Art del Turisme s’emmarca dins de la nova estratègia iniciada per l’IVAM per obrir la seua programació a un públic més extens, però no per això menys exigent. Una de les claus de la programació de 2017 és posar en valor l’extensa col·lecció del museu, posant el focus en un moment històric i un estil molt concrets, és el cas de l’exposició L’eclosió de l’abstracció que s’inaugurarà el 21 de juliol de 2017.

Partint d’aquestes premisses, València Turisme i l’IVAM organitzaran un programa de formació per a professionals de l’art que generarà propostes de producció turística sobre aquest tema. Els nous productes turístics permetran establir canals de comercialització amb els agents de turisme de València (agències, transport, guies turístics).

“L’Art del Turisme” és una experiència pilot que persegueix convertir-se en el canal de transferència necessari per unir el sector del turisme amb l’àmbit de la cultura en general i de la creació plàstica en particular, mitjançant accions formatives turístiques destinades a especialistes en art.

A la imatge, presentació de “L’Art del Turisme”.

