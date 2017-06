V Premi Mardel d’Arts Visuals, al Centre del Carme

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyat pels col·leccionistes Juan Manuel del Pino López i Amparo Martínez i Soler, ha anunciat l’obra guanyadora del V premi mardel d’arts visuals.

Es tracta de la peça ‘=’ de la valenciana Irene Grau, que mostra la ruta que van realitzar centenars de jueus en la seva fugida de la persecució antisemita per la frontera francoespanyola, travessant a peu els Pirineus per un discret tossal.

L’obra és molt més del que es pot veure en el Centre del Carme ja que l’artista ha recuperat el traçat d’una ruta històrica (150 marques negres realitzades amb un pinzell núm. 30 assenyalen aquesta ruta entre Banyuls i Portbou). L’obra inclou una pila de mapes que els espectadors poden emportar-se per a realitzar la ruta.

Per a Grau “l’obra és només el que resta d’una experiència més àmplia que va més enllà d’un paisatge recorregut. L’obra deixa suficient pistes perquè els espectadors reconstrueixin el camí i s’orientin en la seua pròpia percepció”. Així mateix s’han concedit tres accèssits a les obres Four Attempts del madrileny, Ian Waelder; la vídeo-instal·lació del valencià, Toni Signes En realitat no ens importa; i l’oli de la també valenciana, Ana Císcar, titulat All she’d said was she wanted to write fictions.

El Centre del Carme de València acull, del 2 de juny al 9 de juliol, l’exposició de les 22 obres seleccionades en esta V convocatòria del premi mardel. Segons el director del Consorci de Museus, “per segon any consecutiu hem volgut protegir esta iniciativa en la nostra línia de suport a l’art i als jóvens creadors oferint el Centre del Carme com a seu per a l’exposició de les obres seleccionades”.

Des de mardel, Amparo Martínez i Soler ha manifestat que “el Centre del Carme ha servit per a impulsar este projecte i a més del premi oferir un al·licient més als artistes participants com és exposar en un centre d’art tan important en la Comunitat Valenciana, un espai que ja és un referent dins de l’àmbit de l’art contemporani”.

En esta V edició s’han presentat entorn de 240 projectes, entre els que destaca la participació d’artistes gallecs i catalans a més dels valencians, encara que hi ha obres procedents de tot l’Estat espanyol.

Mardel és un projecte sense ànim de lucre l’objectiu del qual és ajudar a promocionar l’art com a signe d’un compromís amb la creació contemporània des de la iniciativa privada.

