V Festival Mirades de Fotografia de Torroella de Montgrí

De l’1 al 24 d’abril de 2017, el poble de Torroella de Montgrí acull el Festival Mirades de Fotografia, que ja compta amb cinc edicions. El Festival Mirades, organitzat per els Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, pretén difondre el treball de diversos i variats fotògrafs. Les exposicions, que es podran veure a Torroella de Montgrí, L’Estartit, Ullà i La Bisbal d’Empordà, del 1r al 24 d’abril de 2017, són el recull de les propostes guanyadores de la 5a convocatòria d’aquest festival. En paral·lel, i com a complement a les exposicions, organitzem altres activitats que esperem que siguin del vostre interès; la 2ona Fira de Fotografia, projeccions de pel.lícules, xerrades i més. Vicenç Rovira i Riera, president de l’associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí i coordinador del Festival Mirades ha destacat “l’augment quantitatiu i qualitatiu del festival”, ja que, per exemple, les exposicions han augmentat en més d’un 50% (de 16 de l’edició anterior a 25 de la d’aquest 2017). A més, enguany s’han rebut propostes de tot Catalunya i de l’Estat espanyol, així com també de diversos països de Sudamèrica, Nova York, entre d’altres indrets i que han suposat triplicar el seu nombre en comparació a l’edició del 2015. Com a novetat, Rovira ha destacat, per l’edició d’aquest 2017, la projecció de pel·lícules en el Cinema Montgrí on els interessats podran acudir gratuïtament. Cal ressaltar la pel·lícula documental La Sal de la Tierra sobre la vida i treball del prestigiós fotoperiodista brasiler Sebastiao Salgado, membre de l’agpencia Màgnum i guanyador de diversos premis World Press Photo, del Hasselblad, i el Príncep d’Astúries de les Arts; el 2001 fou nomenat representant especial d’UNICEF, i és membre d’honor de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències dels Estats Units. Respecte a les xerrades cal destacar la que realitzarà Samuel Aranda, guanyador del World Press Photo (any 2012) i Premi Nacional Espanyol de Fotografia, Ortega y Gasset (2016). Samuel Aranda, a més, ha estat col·laborador de diverses publicacions internacionals i agències com National Geographic, Sunday Times Magazine, Stern, Le Monde, El Pais Semanal, The New York Times… Alhora, també hi participarà, durant el festival, el secretari d’organització del Sindicat de la Imatge UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya), Lluís Salom, que centrarà la seva conferència sobre l’actualitat, problemes i defensa de la professió fotogràfica, acompanyat de diversos i interessants documentals audiovisuals. A aquest sindicat hi són afiliats molts (o la majoria) dels més reconeguts i prestigiosos fotògrafs de la professió, sobretot del fotoperiodisme i que han estat guardonats amb diversos premis com Pulitzer, World Press Photo, Visa pour la Image, Creu de Sant Jordi… entre d’altres moltes distincions.

