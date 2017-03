UtopiaMarkets Photo arriba a la segona edició

L’UtopiaMarkets Photo tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 de març a l’espai Utopia 126, Cristòbal de Moura, 126 de Barcelona.

Després de l’èxit que va tenir la primera edició al juny de l’any passat, el mercat repetirà el format però introduint nous autors, noves activitats i redissenyant els diferents espais per fer-los més còmodes al públic assistent.

A UtopiaMarkets Photo es podrà comprar fotografia de qualitat directament als autors, que estaran presents els tres dies del mercat. D’aquesta manera, la fotografia serà més accessible al públic que, a més de comprar podrà descobrir i conversar amb els autors. També es podran trobar productes relacionats amb el món de la fotografia, com fotollibres i d’altres objectes fotogràfics.

Hi participaran prop de 60 fotògrafs, consagrats i emergents, de totes les tècniques i estils, a més d’escoles, editorials, botigues i impremtes. El públic assistent podrà fer-se retratar in situ per fotògrafs com Maria Espeus, Teresa Peyrí, Lucía Carretero o Señor Archer, amb la tècnica del col·lodió humit.Es duran a terme diferents xerrades com les que impartiran els fotoperiodistes Guillem Trius i Joan Guerrero, o el fotògraf Claudi Carreras. I també les reconegudes personalitats del món de la fotografia Pep Mínguez (festival Revela-T), Fernando Peracho (Valid Foto), Vicenç Boned (Tagomago Collectors Project) i Pepe Font de Mora (Fundació Foto Colectania) o el fotògraf Manolo Laguillo, l’arquitecte Fernando Marzá i l’artista Carlos Velilla, entre d’altres. El dia 24 a les 19.ooh, Andreu Buenafuente oferirà la xerrada Malalt de foto que es centrarà en la seva passió per la fotografia i el seu projecte captura.org.

UtopiaMarkets Photo forma part del projecte UtopiaMarkets, tres mercats dedicats a la poesia, la fotografia i la il·lustració, que se celebraran anualment durant tres caps de setmana a Utopia 126, una fàbrica modernista convertida en un espai molt singular al barri del Poblenou.

L’objectiu d’aquest projecte és reivindicar el talent de la ciutat i la qualitat de les obres, i donar-los major visibilitat, oferint al públic una experiència diferent a Barcelona. És una iniciativa de Montse Abbad, Quique Camín i Oscar Vallés amb la col·laboració d’Antxón Gómez i un nombrós grup de còmplices. Rep la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell, el patrocini de l’Hotel Alma Barcelona i la col·laboració d’Estrella Damm, Vueling, Olympus, Sigma, Fujifilm, Tx-lab i Cafès Magnífico i Sans & Sans.

A la imatge, cartell d’UtopiaMarkets Photo.

Etiquetes: Utopía 126 · Utopiamarkets Photo