Urza i els seus 600 versos a la Galeria Metro

annaïs miró

Del 24 de març al 3 de maig, la Galeria Metro, a la Plaça de Quintana, 3, de Santiago de Compostel·la, s’hi podrà veure l’exposició 600 versos de l’artista urza, així, en minúscula. 600 versos suposa la primera incursió pictòrica d’urza, la trajectòria del qual, al llarg de més de 30 anys de treball plàstic, ha estat marcada per la investigació escultòrica. De formació acadèmica relacionada amb la ceràmica, urza -pseudònim artístic de Javier Meléndez Ortega (Madrid, 1959)- ha desenvolupat la pràctica totalitat de la seva producció artística a Galícia, on va a viure definitivament l’any 1988. 600 versos com a projecte expositiu sorgeix de la necessitat de donar una rèplica plàstica al poemari “Camiño á farmacia a noite agarda” de la polifacètica Marta Leira Nova. Es tracta de quinze acrílics-tècniques mixtes sense gaires concessions al color, blancs i negres matisats i bruts que dialoguenamb adicions de corda groga, objectes trouvés i substraccions matèriques sobre el suport. La mirada de l’escultor, a la recerca del forat habitable, que s’apropa a la pintura, amb la presència més recurrent del grafisme escriptural sobre cartró i que beu, gairebé amb fruïció, de l’obra última i d’immens saber destil·lat de Manuel Millares així com de la icònica obra Elegia a la República Espanyola, número 70 de Robert Motherwell, i aportacions de l’Art Pobre. Amb aquesta exposició, urza recupera la força bruta perduda, en bona mesura, en l’execució de l’elegant sèrie del seu Segon Propòsit Experimental, a meitat de camí entre la construcció de les seves autoanomenades escultures toves de la tridimensionalitat a partir de papers superposats i les seves absències-presències matèriques amb girs de grafit amb influència del Tatxisme del francès-alemnay Hans Hartung.

Etiquetes: Galería METRO [Santiago de Compostela] · Urza · versos