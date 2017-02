Una vintena d’activitats en el 40è Carnaval de Platja d’Aro

El 40è Carnaval de Platja d’Aro presenta, del 18 de febrer a l’1 de març de 2017, una vintena d’activitats amb el carrer com a escenari principal de les propostes. La regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i la Federació de Colles de Carnaval mantenen l’aposta per un carnaval popular i familiar, i és per això que la majoria de propostes són gratuïtes. Es dóna continuïtat al desdoblament de la Gran Rua de Carrosses i Comparses, dissabte 25 de febrer: al matí hi desfilen una desena de colles, a mode d’exhibició (11 h), i a la tarda, la setantena que opten als premis en la modalitat de concurs (16 h). El pòster de Carnaval, un element que sempre genera expectació recupera l’antiga icona smile, precursora de les actuals emoticones.

La Gran Rua d’enguany incrementa el valor dels premis, i conjuntament superen els 8.000 euros en cinc categories (del 1r al 5è Premi cadascuna): Carrossa Gran, Carrossa Petita, Comparses, Colles Locals i Disfressa. Aquesta darrera és de nova creació i el premi és compatible amb el de carrossa o comparsa. També es crea un nou guardó amb premi únic (250 euros) a la millor colla que participi per primera vegada a la rua. També es concedeix a totes les colles participants (matí i tarda), una subvenció de 250 euros a les carrosses, i de 3 euros per cada persona disfressada. També hi participen les colles dels Reis Carnestoltes de Castell-Platja d’Aro, i de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, però fora de concurs. El jurat està format per especialistes en la configuració de carrosses, disfresses i música; i a la tribuna també hi seran presents cares conegudes com els actors Montse Morillo i Marc García Gote del serial de TV3 La Riera. El lliurament de premis és el mateix dissabte 25 de febrer, en el marc del ball de carnaval al Palau d’Esports i Congressos, a partir de la mitjanit amb RadioHits. Enguany, amb motiu dels 40 anys del Carnaval s’han reeditat en format postal la col·lecció de tots els cartells d’aquestes quatre dècades, i en el transcurs de la Rua hi actuarà la banda musical suïssa Unschlyssige 92, que ja hi va participar ara fa, justament, 25 anys.

Prèviament, l’activitat s’inicia dissabte 18 de febrer amb el Sopar de Colles de Carnaval (21 h), al Palau d’Esports i Congressos, obert a tothom i amb la presència i participació dels Reis Carnestoltes d’anys anteriors; i tot seguit (23 h), l’espectacle còmic i musical de presentació de cadascuna de les 13 colles del municipi, obert a tothom (23 h). L’endemà, diumenge 19 de febrer se celebra la Trobada Infantil a S’Agaró, animada per Soy La Fiesta (11 h) i el Canvi d’Atributs entre els Carnestoltes de l’any 2016 amb els d’enguany amb una comitiva de totes les Colles Locals (17 h), moment en què el Rei Ocellot Que Mana Quan Pot, la Iaia Reina de la Canalla, el Príncep Tocat de l’Ala i la Princesa que Vola i Balla de la Colla Els Descarrilats inicien el seu regnat.

Les cercaviles de les Llars d’Infants Municipals són dimecres 22 de febrer (11 h), i també la botifarrada popular i disco mòbil (21 h). L’endemà Dijous Gras, jornada festiva al municipi, s’inaugura amb el pregó de Ses Majestats Carnestoltes des del balcó de l’Ajuntament (13 h), arrossada popular i disco mòbil per a un miler de persones al Palau d’Esports i Congressos (14 h), continua i es clou amb la presentació de les Disfresses i les Coreografies de les Colles Locals (22 h). L’endemà de la rua, diumenge 26 de febrer, les activitats prenen el carrer amb els jocs gegants de Jugantots (11-14 h), la Rua de Colles Locals a Castell d’Aro (12 h) i animació musical i de carrer amb les batucades de Percuait (12 h) i Percussió Ganxona (17 h). L’Enterrament de la Sardina, dimecres 1 de març (20 h), clou els actes de Carnaval amb la tradicional sardinada popular. Actualment Castell-Platja d’Aro té 13 colles carnavalesques: Els Descarrilats, Qui Ens Ha Enredat?, Els Pimpons, Els Pipas, Vas Dat, I a tu què t’importa?, Els IV Gats, Els Collonuts, Sens Límits, Somos los que Somos, Anem de Conya i No me’n recordo.

