Una selecció de primeres firmes a L’Arcada

Del 12 de maig al 8 de juny de 2017, la Galeria d’Art L’Arcada, al Passeig de Dintre, 11, de Blanes, acull l’exposició Primeres firmes. Miró, Tàpies, Plensa, Riera i Aragó i d’altres noms de primera fila, figures que han donat reconeixement mundial a l’art català, ompliran les parets de la galeria. La Galeria d’Art l’Arcada compleix enguany els seu primer quart de segle de vida i, per celebrar-ho, la millor manera possible de fer-ho ha estat aplegar obres de destacats i coneguts artistes del panorama pictòric i escultòric contemporani. Presentada sota el títol Primeres Firmes, l’exposició es podrà visitar fins al proper 9 de juny i reuneix peces de Joan Miró, Antoni Tàpies, Antoni Clavé, Rafel Riera i Aragó, Manolo Millares, Jaume Plensa, Lluís Cera, Joan Ponç i Antoni López, tan sols per citar alguns dels noms propis que les signen. Es tracta d’un total de 23 obres d’art que venen a ser com un aparador, un compendi de la vocació que ha mogut aquesta galeria a ser el què és. Tal com expliquen els propietaris de la sala, Lluís Pascual i Carles Casals, per muntar aquesta exposició han portat l’obra de més alt nivell que han pogut aconseguir, una selecció que podria donar digne i reconegut contingut al millor dels museus i que ara, d’aquesta manera, es troba emplaçat a Blanes durant gairebé un mes. A través d’aquest compendi, es pot resseguir la trajectòria d’artistes que estan presents a les millors pinacoteques del món, als museus que cada any mouen milers de visitants. Són, en definitiva, un testimoni de l’art modern que permet al visitant fer una immersió en la gran cultura contemporània de l’art principalment amb pintures, així com també amb algunes peces escultòriques.

