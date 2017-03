Retrospectiva de les inconfusibles escultures de Subirachs, al Centre Cultural Terrassa

A partir del 9 de març i fins el 13 de maig les sales 3 i 4 del Centre Cultural Terrassa s’omplen de 80 obres, fonamentalment escultures, però també dibuixos i pintures representatives de les diverses aportacions formals i conceptuals i de les variades tècniques que va practicar l’artista. Aquesta exposició és també un homenatge a Subirachs en el norantè aniversari del seu naixement.

Josep M. Subirachs ​(Barcelona, 11 de març de 1927- 7 d’abril de 2014) va ser un artista polifacètic. La seva àmplia i variada producció inclou escultures, dibuixos, pintures, gravats, litografies, cartells, tapissos, escenografies i dissenys de joies i de medalles. Més conegut com a escultor, la seva veritable vocació va ser l’obra d’encàrrec: és autor de nombroses obres monumentals, que li van donar més relleu públic i que van consolidar-ne el prestigi.

Les creacions que formen part d’aquesta exposició que porta per títol Figuracions i Abstraccions mostren una altra dimensió de l’artista que va deixar empremta en l’espai públic. La comissària i filla de l’artista, Judit Subirachs, explica que “en aquesta mostra l’objectiu no és reivindicar l’escultor sinó redescobrir la seva trajectòria, paral·lela a grans obres monumentals com la de la façana de la Sagrada Família’. El que es pot veure en aquesta exposició al Centre Cultural Terrassa són peces de petit i mitjà format destinades al col·leccionisme privat, creades en la intimitat del taller, al marge de la dependència que suposa l’obra d’encàrrec. L’escrupolositat formal, el domini de la tècnica i la juxtaposició de materials i models defineixen l’obra de Subirachs. Però, més enllà de la creació de formes lineals o volumètriques, l’artista va mostrar un afany de dotar la seva obra de contingut.

El seu univers iconogràfic, personal i inconfusible, amb un rerefons cultural ric de referències simbòliques i de recursos plàstics i conceptuals, és l’essència que distingeix la producció d’un dels exponents més representatius de l’escultura de la segona meitat del segle XX.

Subirachs va ser un artista polifacètic i en aquesta mostra es poden contemplar les diferents etapes, corrents i tècniques amb les que va treballar. Subirachs va ser un escultor per excel·lència però també trobem en aquesta mostra la seva faceta com a pintor, fruit dels seus deu últims anys de trajectòria quan ja no podia esculpir ni treballar amb materials pesats. ‘Es tracta d’un altre Subirachs però que se’l reconeix’, matisa Judit Subirachs.

