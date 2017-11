Una retrospectiva de Domènec Fita a la Casa de Cultura

annaïs miró

Les exposicions El buit sobre el ple i Geometrització sobre la ruptura de Dompenec Fita s’inauguraran el 15 de novembre de 2017, a la Casa de Cultura de Girona, amb una conferència a càrrec de l’Abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Les mostres, que es podran visitar fins al 13 de gener de 2018, se celebren en el marc d’activitats per a la commemoració del 90è aniversari de l’artista Domènec Fita. El buit sobre el ple és una mostra retrospectiva que explicarà l’obra de Domènec Fita (Girona, 1927), de manera transversal, i permetrà al públic copsar la manera de fer l’artista i el seu ús de materials, així com la diversitat de temes tractats i els recursos i tècniques que ha anat abraçant al llarg de la seva dilatada carrera. A l’exposició, comissariada per Kim Bover patró de la Fundació Fita i la Casa de Cultura, s’hi reuneix l’obra realitzada des dels inicis del període formatiu (l’Escola d’Olot i l’Acadèmica de Belles Arts). També s’hi mostra obra d’encàrrec, amb gran contingut simbòlic, en què s’hi combinen peces amb abstraccions més contemporànies i realitzacions amb correspondències amb artistes i corrents estilístics que han estat un referent per a ell, no tant per mimetismes o per estil sinó per la manera en què s’ha plantejat l’art contemporani com a resposta al moment social conviscut. La manera com Fita buida el ple —el massís— per assolir l’expressió intencionadament volguda en referència a un encàrrec real i concret o d’un altra obra fruit del seu imaginari irreal s’exposa a la mostra ‘El buit sobre el ple’ en quatre àmbits: formació acadèmica i figurativa; ombres, llums i textures; paisatges i ruptures; seccionament d’estructures planes per assolir el relleu¸ domini del color i la textura en l’harmonia; respostes subjectives a uns models acceptats per tradició; i l’abstracció de l’obra plàstica com a resposta final. En aquesta exposició es mostraran obres com El Crist Jacent de la Catedral de Girona, una de les obres més significatives de l’artista i l’Ecce Homo, en la qual es descriuen les intencionalitats de l’artista en un diàleg entre l’ombra i el relleu mitjançant les escultures, l’obra pictòrica i una diversitat de tecnologia. La Fundació Fita, comissària de l’exposició, presenta també el dia 15 de novembre de 2017, la mostra Geometrització per la ruptura, organitzada pel pintor Ignasi Esteve (Girona, 1963) que té com a voluntat explicar el sistema de treball de Fita. La mostra té com a denominador comú, la fascinació que Fita sent pels materials, com els manipula i alhora els respecta com a troballa. El visitant podrà endinsar-se en el que Fita anomena sèries temàtiques sigui de tècnica compositiva o discursiva o de material utilitzat.

