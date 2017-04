Una invitació al “Voyage” de Robert Cahen

La Virreina Centre de la imatge inaugura, el 28 d’abril a les 7 de la tarda, l’exposició Voyage, de l’artista Robert Cahen, comissariada per Eugeni Bonet.

Voyage és una exposició que reuneix una selecció de videoinstal·lacions realitzades per Robert Cahen durant els darrers quinze anys, així com projeccions regulars d’una sèrie de quatre programes que comprenen la seva producció audiovisual des de 1970 en cinema, vídeo i televisió. Cahen, un dels grans innovadors del llenguatge de la imatge en moviment en l’àmbit europeu, treballa sobre els temes i conceptes del viatge, el paisatge, el passatge, el retrat, el temps per tal d’endinsar-se en els llindars de les imatges, el sons i el silencis del món, i de tothom qui l’habita i el transita. Com una invitation au voyage que, en les seves paraules, ho seria també per “les emocions profundes, belles però terribles, que fonamenten l’existència”.

Aquesta mostra és la més àmplia que s’ha realitzat de l’obra de Robert Cahen en el context espanyol. Es pot veure fins al 25 de juny. Entrada gratuïta.

