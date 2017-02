Una ceràmica d’Ángel Igual, imatge del Museu Nacional de Ceràmica

El Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí de València, emplaçat a l’històric Palau del Marqués de dos Aigües, ha triat la peça ‘Presència’ del prestigiós ceramista castellonenc Àngel Igual com a imatge de l’any. Segons fonts del museu “per una aclaparadora majoria” la peça contemporània de Igual, exposada a l’exposició EVOCA. Cent anys de Ceràmica ‘de l’EA + SC Manises, celebrada entre el 29 d’abril i el 30 de juny de 2016, va ser l’obra guanyadora.

La peça de tall expressionista signada per Igual pertany a la seva sèrie Relacions i ja va ser, durant la celebració de l’exposició pel primer centenari de l’escola de Manises, una de les obres més aplaudides. Està elaborada amb gres modelatge, decorat amb pigments, fum, sals, solubles, matèria orgànica i residus metàl·lics. L’obra ha patit tres coccions amb una temperatura màxima assolida de 1100ºC.

Presència és una al·legoria visual del primer contacte entre dos éssers. “A l’inici de la relació social, on se supera el primer moment, l’ésser social ens uneix, però és important la primera impressió, la presència, el que transmetem a tots aquells canals que no són els verbals, la imatge, la predisposició , …. i aquí és on es produeix el missatge. Per aquest motiu l’obra escenifica el conjunt de dos éssers que necessàriament són socials i es relacionen, i d’una forma o una altra mostren amb la seva presència la seva essència, el seu ésser i les osques que les relacions anteriors han fet en ells “, explica el seu autor .

Etiquetes: Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí