“Una cambra pròpia”: les dones parlen a la Galeria Cànem  

A Room of One’s Own (Una cambra pròpia) és el títol d’un llibre de Virginia Woolf editat l’any 1929 i que aplega diverses xerrades sobre dones i literatura. L’obra es podria resumir amb un: “si vols fer una obra d’art, cal que disposis d’una cambra pròpia i una renda a l’any”. Els tortuosos camins que han hagut i encara han de recórrer les dones per ser “presència activa” a la societat són raó suficient per a aquesta exposició, que porta el mateix títol que el llibre de Woolf.

Sota aquestes reflexions, la Galeria Cànem de Castelló aplega un conjunt d’artistes amb les quals treballa habitualment, i els dóna llibertat de creació i llicència poètica perquè extroverteixin el seu jo cap a l’espai comú i cap a l’espai desconegut. Mar Arza, Pilar Beltran, Amparo Dols, Yotta Kippe, Geles Mit, Joaquima Moragrega, Irina Novarese, Ester Pegueroles, Pepa Poquet, Laura Vallés i Maria Zarraga ens introdueixen d’una part, a la seua cambra, i de l’altra, fan una obra sobre la seva visió del tema que les convoca, sense limitacions. Les obres d’art, com sempre, ens conviden a la reflexió i si estan fetes per dones, ens diran de la seva manera de ser, de les seves preocupacions, de les seves obsessions…i en les seves obres hi veurem, encara, les conseqüència d’un clima conservador i perillós, origen d’opinions òbvies, malfiança i indiferència.

Una cambra pròpia s’inaugura el 4 de març a les 7 de la tarda a la Galeria Cànem (c/Antonio Moura, 6 Castelló). La podeu visitar fins al 19 d’abril.