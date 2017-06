Un recorregut per escultures contrareformistes singulars al Marès

El Museu Frederic Marès, Plaça de Sant Iu 5 proposa del 21 de juny de 2017 al 14 de gener de 2018 un itinerari per la Col·lecció d’Escultura del Museu vinculat a l’exposició Imatges per creure del Museu d’Història de Barcelona a partir d’escultures religioses singulars dels segles XVI al XVIII, que posen de manifest el paper que va jugar l’art a l’època de la Contrareforma.

La Reforma protestant, promoguda per Martí Luter a partir de 1517, es basava en tres principis fonamentals: la justificació per la fe,-eix de tot el conjunt doctrinal-, el sacerdoci universal i l’autoritat de la Bíblia. Aquests principis luterans van modificar profundament l’estructura de les noves Esglésies reformades car es va negar la supremacia del Papat i de la jerarquia episcopal i van ser eliminats els ordes religiosos i el culte a les imatges.

L’Europa Imperial de Carles Vè, fruit de les controvèrsies religioses, es va acabar dividint entre prínceps luterans i catòlics. Per contrarestar les idees de la Reforma protestant i per fomentar una veritable Reforma catòlica, el papa Pau III va convocar el Concili de Trento (1545-1563), alguns dels decrets del qual tindrien conseqüències per al desenvolupament de l’art durant els segles XVI i XVII en les comunitats catòliques, com l’obligació d’instruir als fidels en la intercessió i invocació dels sants i la veneració de les seves relíquies.

A partir de la Contrareforma, l’Església catòlica va convertir l’art en un instrument de propaganda al servei de la fe. A través de l’emoció, més que del pensament, es volia estimular la pietat i la devoció en els fidels.

A la imatge, Bust reliquiari d’una dama d’origen flamenc.

Etiquetes: Museu Frederic Marès