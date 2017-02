“Un passeig per la Costa Brava”, primera exposició de l’any al Castell de Benedormiens

Primera mostra d’enguany a les sales municipals d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro amb una quarantena d’obres de pictòriques, d’una dotzena d’artistes italians vinculats al Museu Scalvini de Desio -Itàlia-, aplegades sota el títol El caràcter del color · Un passeig per la Costa Brava, de l’11 de febrer al 2 d’abril (caps de setmana i festius 11-13 h i 17-19 h), en entrada lliure i gratuïta. La inauguració de la mostra tindrà lloc el dia 11 de febrer (19 h) i en motiu de mostra, organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i la Fundació Jordi Comas, se n’ha editat un catàleg commemoratiu amb el recull de les biografies dels creadors participants i la mostra d’una de les seves obres exposades.

Concretament hi participen Novella Bellora, Renzo Calzavara, Silvana Castellucchio, Monica Catto, Giancarlo Curone, Laura Frigerio, Giuseppe Gentile, Patrizia Lovati, Luca Meraviglia, Cristiano Plicato, Gabriella Torchi i Fiorenza Valenti; que mostren un treball creatiu que abraça des de la pintura a l’oli a la incisió, passant també pel còmic o les tècniques mixtes. Més enllà de les mostres temporals, el Castell de Benedormiens, també ha consolidat, a la planta superior, un espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art configurat per les obres que han donat els artistes que hi ha exposat durant tres dècades. També hi ha habilitat un segon espai per mostrar-hi de manera estable el projecte artístic commemoratiu del quinzè aniversari del Museu de la Nina de Castell d’Aro; la personalització en mesures humanes de la figura de la nina tradicional catalana, La Pepa, que van fer dotze artistes de renom.

El cicle anual d’exposicions al municipi ja té confirmat el calendari de dos dels seus espais culturals. A més a més de la mostra actual, el Castell de Benedormiens acollirà les mostres Absolut de Lluís Vila (del 8 d’abril al 7 de maig), composicions florals de Sant Isidre Llaurador (13, 14 i 15 de maig), Concurs-Exposició de Patchwork (del 27 de maig al 25 de juny), Josep Miralles (de l’1 al 30 de juliol), Artigau (del 5 d’agost al 17 de setembre), Margarita Gil Granero (del 23 de setembre al 29 d’octubre), Artistes Locals (del 4 al 26 de novembre) i Cicle de Nadal (del 17 de desembre al 7 de gener). El Parc dels Estanys serà, un any més, escenari de dues mostres escultòriques de gran format a l’aire lliure de la mà de Pedro Jordán (del 4 de març al 9 de juliol) i Clemente Ochoa (del 15 de juliol al 28 de gener). Està en fase de concreció el programa de l’Espai Cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro, estrenat l’any passat.





Etiquetes: Ajuntament Castell-Platja d'Aro · Castell de Benedormiens · Fundació Jordi Comas · Museu Scalvini de Desio