“Un paseo por la Habana” de Pilar Sampedro a la RSFZ

La sala d’exposicions Gil Marraco de la Real Sociedad Fotográfico de Zaragoza (RSFZ) acull la mostra Un paseo por la Habana de Pilar Sampedro.

Segons la descripció de Rafael Solaz, aquesta exposició és “una finestra oberta al Malecón de l’àmplia avinguda; un músic que toca pianos lacats, l’eterna dona de barret amb flors, puro a la mà, els carrers plenes de cançons lliures, personatges de rialla perpètua, rostres d’arrugues amables, el mar acariciant les roques … Però què és això Pilar? Com és possible condensar així l’ambient de l’Havana en tal curta estada? Veiem nens que es mouen com el vent i les rialles. Es diverteixen entre les llambordes banyats per la llibertat del somni imaginat. Juguen com els peixos a l’interior d’aquesta font esquitxada d’himnes alegres. La ciutat és seva i així l’observa un altre nen des de dalt d’un balcó nu, sense roba estesa. Plou”.

Un paseo por la Habana es pot veure a la sala d’exposicions Gil Marraco de la RSFZ (carrer Luis del Valle, 2-6) des del 21 d’abril fins al 12 de maig.

