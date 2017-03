Un pantocràtor postmodern a la Capella Sant Roc

annaïs miró

Del 28 de gener al 19 de març de 2017, la Capella Sant Roc, al carrer Jaume Huguet, 1 de Valls presenta Cosmogonia, un mural del col·lectiu Obra Social Son Goku que ha decidit actualitzar amb sentit de l’humor el famós Pantocràtor. Es tracta d’una visió post-moderna de la figura del Pantocràtor i del conjunt de figures que l’acompanyaven. Està pensat per a un espai religiós, com ara un absis. Forma part del cicle “Pintura mural” i està comissariat per Pilar Bonet. L’actual cicle d’exposicions presentarà set artistes que treballaran en un context molt determinat: l’absis de la capella de Sant Roc. L’espai semicircular del recinte recupera en aquest cicle d’Art contemporani la seva arquitectura narrativa, a través de les intervencions pictòriques que els artistes executaran en directe al mur poligonal. El projecte incideix a l’escenari absidal de la sala per tal de treballar la pintura, el dibuix i el text en noves inscripcions i missatges de caràcter crític. L’absis és una estructura arquitectònica de gran valor icònic, un espai diferencial que en la tradició litúrgica acull elements decoratius en diversos llenguatges i gèneres: retrat, paisatge, text, icones, ornamentació geomètrica, elements simbòlics o escenes historiades. Els treballs descodifiquen missatges, alteren narratives, juguen amb les lectures visuals o plantejen la seva desobediència. Les obres es podran veure en directe ja durant les sessions de treball mural (en horari predeterminat, per poder observar la tècnica i els recursos del treball, i també per a tenir l’ocasió de parlar directament amb el-la artista). Aquestes sessions estaran destinades al conjunt de la ciutadania de Valls i rodalia: ciutadans, grups escolars, tallers d’art i artesania, etc. L’art contemporani, entès com aquell que refereix i debat sobre allò que passa al seu entorn, s’expressa en aquest cicle des de la dignitat d’un espai arquitectònic dissenyat per a gestionar en la seva essència simbòlica la imatge d’una autoritat: la responsabilitat social d’una acció des de la creació visual, des de l’art. Les trajectòries dels autors participants són diferents en el temps i els contextos, però ara es reuneixen per a destacar la diversitat de les seves narratives i eines de treball: la pintura, el dibuix, la il·lustració, les plantilles, la cal·ligrafia o el collage.

Etiquetes: Capella Sant Roc de Valls · Pantocràtor · Pintura mural