Un Murillo valorat en 750.000 euros a la subhasta d’Alcalà

annaïs miró

Avançant-se al quart centenari del naixement del pintor sevillà Murillo (1618-1682), Alcalá Subastas posarà a la venda el dia 4 d’octubre de 2017 una important obra seva: Virgen del Rosario con el Niño Jesús, un oli de 167,8 x 111,6 cm. Firmat pel propi artista, es va pintar cap al 1645/1650 per a la sagristia del convent del Carme Calzado a Sevilla, on va estar exposat fins a la seva venta durant la Guerra de la Independència. Pel que fa a art contemporani, Alcalá ofereix una important col·lecció privada amb autors nacionals i internacionals consagrats com ara LeWitt, Schütte, Förg, Torres-García, Plensa, Solano o Saura. Destaca un emblemàtic tríptic de Luis Gordillo titulat amb humor Blancanieves y el Pollock feroz.

Etiquetes: Alcalá Subastas · Murillo · Subhasta