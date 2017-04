Un municipi ripollès, capital europea de les ciutats del metall el 2017

La Diputació de Girona presenta el programa d’activitats de què es compon l’Any de la Capitalitat Europea del Ferro de Campdevànol el 2017, un esdeveniment que situa el municipi ripollès a l’epicentre del panorama econòmic, social i turístic del sector del ferro. Dins el programa destaca especialment l’organització i celebració de la setzena Assemblea General del Cercle Europeu de les Ciutats del Ferro (Ring of the European Cities of Iron Works), que reunirà a l’octubre a Campdevànol més de cent representants de catorze països.

El programa ha estat presentat per Pere Vila, president de la Diputació de Girona; Eudald Casadesús, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, i Joan Manso, alcalde de Campdevànol. Pere Vila ha mostrat el suport de la Diputació en «tots aquells esdeveniments que, com la Capitalitat, contribueixen al fet que els municipis de la demarcació consolidin la seva promoció i el seu desenvolupament econòmic, turístic i social».

Eudald Casadesús ha destacat que la Capitalitat «donarà a conèixer i internacionalitzarà el Ripollès per mitjà de la seva ànima, el ferro», i també ha recordat que la comarca és un dels bressols de la industrialització en l’àmbit de la metal·lúrgia.

Joan Manso ha destacat que la Capitalitat referma «l’aposta clara de Campdevànol per la internacionalització, per la preservació del patrimoni i per la defensa dels valors d’Europa». L’alcalde també ha recordat la importància del ferro per a l’economia del municipi, i ha remarcat que la feina del 61 % de la seva població activa depèn, de manera directa o indirecta, del ferro.

L’any 2012, Campdevànol va ser la primera ciutat de l’Estat espanyol que va esdevenir membre del Cercle Europeu de les Ciutats del Ferro. Aquesta associació aplega dinou municipis de catorze estats d’Europa amb dos objectius ben consolidats: d’una banda, impulsar les diferents accions polítiques a l’entorn del ferro des de les administracions públiques i, de l’altra, respectar permanentment els valors de pau i prosperitat que inspiren el somni europeu.

El mes d’agost del 2016, la delegació de l’Ajuntament de Campdevànol va assistir en una assemblea a Olbernhau (Saxònia, Alemanya), en què va agafar el relleu de la Capitalitat Europea del Ferro per a aquest 2017. El projecte de capitalitat es va iniciar l’octubre passat en el marc de la Biennal del Metall, i finalitzarà l’octubre del 2017 amb la celebració de la setzena Assemblea General del Cercle Europeu de les ciutats del ferro. L’assemblea a Campdevànol es durà a terme del 5 al 8 d’octubre del 2017, i servirà per impulsar la cultura del ferro, l’economia local i difondre els valors d’Europa entre la ciutadania. Així mateix, un dels objectius principals de l’assembla serà interactuar i impulsar accions per la pervivència del sector en l’escenari Europeu.

Campdevànol organitzarà durant tot aquest any 2017 diferents actes culturals, amb la col·laboració de diferents institucions europees i juntament amb moltes de les entitats locals del municipi que volen participar activament en la difusió del llegat econòmic i tradicional de la vila.

A la imatge, presentació dels actes de l’Any de la Capitalitat Europea del Ferro a Campdevànol el 2017.

Etiquetes: Capitalitat Europea del Ferro · Diputació de Girona