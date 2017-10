“Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely” tanca les portes el 15 d’octubre

L’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols us ofereix la darrera oportunitat de poder contemplar el recorregut per les obres d’autors internacionals i, alhora, de descobrir grans mestres de la pintura catalana que mai abans s’havien exposat conjuntament.

L’art no sempre ha representat el món de la mateixa manera. La mirada de l’artista i de l’espectador depèn de diversos factors, com ara la relació de l’individu amb què l’envolta, els avenços científics i tecnològics, el moment històric…, etc. A partir del llenguatge de l’art s’aprèn a descobrir nous mons. Un món ideal sempre ens espera, ho demostra l’actitud i interès del professorat per a l exposició que transmetran als seus alumnes, les generacions futures.

La mostra Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely tanca portes el 15 d’octubre.

Etiquetes: Espai Carmen Thyssen · Un món ideal