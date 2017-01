Un cor en bronze, última creació de Lluís Ribas

L’Espai Lluís Ribas del carrer Gorina, 13 de Sant Cugat del Vallès presenta l’última creació de Lluis Ribas: un cor realitzat en bronze. Es pot adquirir on line així com algunes peces, escultures i joies realitzades per l’artista. També ha realitzat Magranes màgiques, petites escultures de bronze en edició limitada de l’1 al 6, per tant, considerades peça original. Estan signades i numerades, i dissenyadores i modelades per l’artista.

Enllaç a la botiga: http://www.espailluisribas.com/botiga-online

Etiquetes: Lluís Ribas