Un cartell d’Eduardo Arroyo anuncia La Mar de Músicas 2017

annaïs miró

Eduardo Arroyo, pintor clau de la figuració crítica i del ‘pop art’ espanyol és el creador del cartell anunciador de La Mar de Músicas 2017. El festival que se celebrarà a Cartagena del 14 al 22 de juliol de 2017 amb un Especial Sonidos Latinoamericanos ha comptat per a la seva 23 edició amb el creador madrileny, que una vegada més mostra en aquesta obra el seu afecte per l’art gràfic. Arroyo acaba de fer 80 anys i a l’any 2000 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte li va concedir la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts. Per a aquest artista els cartells sempre han estat una via d’expressió extraordinària amb què ha reflectit les seves grans icones. Es defineix a ell mateix com un pintor que escriu i fa teatre per fugir de la solitud. Arroyo, de pare murcià, se suma així a la llista d’artistes que han realitzat els cartells del festival amb anterioritat; i és que La Mar de Músicas ha comptat amb les creacions de Miquel Barceló, Joan Fontcuberta, Guillermo Pérez Villalta, Chema Madoz, Oscar Mariné, Ángel Mateo Charris, Dora Catarineu, Javier de Juan, Alberto García Alix, El Hortelano, Ouka Leele, Ceesepe, Javier Mariscal, Antonio de Felipe, Carmen Calvo, Ángel Haro i Juan Ugalde.