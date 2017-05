Un cartell de Pablo Ruiz Vergara anuncia la Fira de Màlaga

annaïs miró

Un cartell dissenyat pel malagueny Pablo Ruiz Vergara, escollit per votació popular, anuncia la Fira de Màlaga 2017. “Alegría, luz… Málaga” del dissenyador Pablo Ruiz Vergara ha resultat guanyadora del concurs per votació popular realitzat per l’Àrea de Festes de l’Ajuntament. El cartell anunciador de la propera Fira de Màlaga ha estat escollit d’entre els 5 finalistes a través d’Internet. És un cartell que representa molt bé l’esperit de Màlaga i a més ha estat recolzat pels ciutadans. El disseny firmat per l’artista Pablo Ruiz Vergara està realitzat mitjançant la tècnica del dibuix vectorial. El seu autor rebrà el premi de 3.500 euros amb què està dotat el concurs. Ruiz Vergara va realitzar els seus estudis a l’institut “La Rosaleda”, com a especialista en Arts Gràfiques.