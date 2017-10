“Un arc, un iglú, una ciutat” a la Nau Gaudí

El 18 d’octubre, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, format per l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada Carmen & Lluís Bassat, i la Fundació Bancària ”la Caixa” presenten l’exposició Un arc, un iglú, una ciutat, una mostra formada per dues obres de grans dimensions especialment seleccionades per dialogar amb l’arquitectura de la Nau Gaudí. Les obres, que per primera vegada es podran veure reunides a Mataró, són El camí per venir aquí (1986) de l’artista italià Mario Merz -considerat un dels principals representants de l’art povera- i Des del terrat (1985-1986), de l’escultor valencià Miquel Navarro.



Un arc, un iglú, una ciutat és una iniciativa que neix de l’acord de col·laboració entre el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i la Fundació Bancària “la Caixa”, que portarà a la Nau una segona exposició d’obres de la seva col·lecció al 2019.