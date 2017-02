“Ultramar: Fontana, Kuitca, Seeber, Tessi” arriba al Thyssen

El Museu Thyssen-Bornemisza al Passeig del Prado, 8 a Madrid, s’uneix a la iniciativa Argentina Plataforma ARCO que, durant el mes de febrer, aglutina nombrosos esdeveniments per mostrar la rica escena artística del país llatinoamericà i acull del 21 de febrer al 21 de maig la mostra Ultramar: Fontana, Kuitca, Seeber, Tessi.

Sota el títol Ultramar: Fontana, Kuitca, Seeber, Tessi, el Museu i el Ministeri de Cultura de la Nació Argentina presenten, a les sales 47 i 48, una selecció de sis pintures d’artistes argentins dels segles XX i XXI -Lucio Fontana , Guillermo Kuitca, Alejandra Seeber i Juan Tessi- que dialoguen amb les obres més contemporànies de la col·lecció Thyssen-Bornemisza.

Les peces reunides en aquest muntatge comparteixen, a més de l’ús restringit del color, l’interès per la pintura com a territori d’exploració i el tractament de la dimensió espacial de la tela a través de gestos radicals, com talls o forats, o mitjançant la incorporació d’elements externs que excedeixen els límits del quadre.

A la imatge, “Coreo”, tríptic, Juan Tassi, 2015.

