Últims dies per visitar les exposicions sobre Alexander Kluge i Copi a La Virreina

Les exposicions Alexander Kluge. Jardins de Cooperació i Copi. L’hora dels monstres han servit d’inici de la nova etapa de La Virreina Centre de la Imatge, sota la direcció de Valentín Roma. Inaugurades el mes de novembre de 2016, han acollit, fins al moment, 18.230 visitants i resten obertes fins al 5 de març. L’entrada és gratuïta.

Alexander Kluge. Jardins de Cooperació és la primera mostra dedicada a Alexander Kluge a l’Estat espanyol i l’única retrospectiva de caràcter museogràfic que revisa el conjunt de la seva obra en l’àmbit internacional. El mateix autor ha dirigit la presentació expositiva i ha aportat un gran nombre de materials inèdits procedents dels seus arxius personals i del fons documental de la seva productora, Kairos-Film. Tots els treballs audiovisuals que s’hi mostren han estat específicament creats per Kluge per a La Virreina Centre de la Imatge. L’exposició es culmina amb una activitat protagonitzada pel mateix Kluge, que mantindrà un diàleg obert i en directe via Skype, amb els assistents a l’esdeveniment. El diàleg estarà moderat per Àngel Quintana, professor de la Universitat de Girona.

Copi. L’hora dels monstres constitueix la primera presentació museogràfica de l’obra de Copi (Raúl Damonte Botana, Buenos Aires 1939 – París, 1987) a l’Estat espanyol i la més completa revisió de la seva trajectòria com a dibuixant gràfic realitzada fins a dia d’avui en el context internacional. La mostra consta de 112 dibuixos, 55 dels quals són originals i incorpora una quinzena de fotografies de Jorge Amat fetes a Copi l’any 1978 representant Loretta Strong al Saló Diana de Barcelona. També s’hi pot veure material videogràfic i documental de les seves obres de teatre, així com entrevistes, revistes i diaris on va col·laborar l’artista al llarg de la seva trajectòria.

A la imatge, Copi representant Loretta Strong al Saló Diana de Barcelona (1978).

